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Иван Барбашёв забил свой первый гол в финале НХЛ

Иван Барбашёв забил свой первый гол в финале НХЛ
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Российский нападающий «Вегас Голден Найтс» Иван Барбашёв забросил свою первую шайбу в финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Флоридой Пантерз».

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Российский вратарь Сергей Бобровский изначально справился с бросками соперников, но на последний от Барбашёва его уже не хватило.

На данный момент в матче проходит третий период. Счёт – 7:3 в пользу «Вегаса».

После четырёх матчей финальной серии «Вегас» выигрывает со счётом 3-1. Сегодняшняя победа «Вегаса» закончит эту серию.

До этого сезона обе команды по разу доходили до финала Кубка Стэнли в своей истории. «Флориде» это удалось в 1996 году, а «Вегасу» в 2018-м, но в обоих случаях клубы проигрывали решающие серии в борьбе за трофей.

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