Маршессо стал первым незадрафтованным игроком с трофеем Конни Смайта со времён Гретцки

Форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо получил приз Конна Смайта, который вручается лучшему игроку плей-офф сезона. Он стал первым незадрафтованным хоккеистом в истории лиги, получавший подобный приз, с 1988 года, когда легендарный Уэйн Гретцки взял последний в своей карьере Кубок Стэнли.
Джонатан набрал замечательную статистику в нынешнем розыгрыше плей-офф. На его счету 25 (13+12) очков в 22 матчах. С этими цифрами канадский нападающий стал вторым лучшим бомбардиром Кубка Стэнли, уступив лишь своему товарищу по команде Джеку Айкелу (26 (6+20) очков).
Маршессо помог «Вегас Голден Найтс» выиграть первый в истории организации Кубок Стэнли. В пятом матче финала команда из штата Невада одолела «Флориду» с разгромным счётом 9:3, тем самым одержав победу в противостоянии в пяти матчах.
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