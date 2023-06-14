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Видео невероятных эмоций Марка Стоуна после победы в Кубке Стэнли

Видео невероятных эмоций Марка Стоуна после победы в Кубке Стэнли
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В Парадайсе на стадионе «Ти-Мобайл Арена» проходил пятый матч финала Кубка Стэнли, в котором «Вегас Голден Найтс» принимал «Флориду Пантерз». Игра закончилась победой хозяев со счётом 9:3.

Таким образом, «Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли сезона-2022/23. После победы в турнире Марк Стоун, который оформил хет-трик в решающем матче, продемонстрировал просто невероятные эмоции.

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В первом периоде было забито всего два гола. На 12-й минуте отличился Марк Стоун, а на 14-й забил Николас Хаг.

Во втором периоде за «Вегас» забивали Алекс Мартинес, Райли Смит, Марк Стоун и Майкл Амадил. У «Флориды» отличился только Аарон Экблад.

В третьем отрезке игры забил и российский нападающий «Вегаса» Иван Барбашёв, а также его одноклубник Стоун оформил хет-трик. Отличился и Николя Руа. За «Флориду» забивали Сэм Райнхарт и Сэм Беннет.

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