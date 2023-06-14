Мэттью Ткачук не сыграл в пятом матче финальной серии из-за перелома грудины

Нападающий «Флориды Пантерз» Мэттью Ткачук травмировался ещё в третьем матче финальной серии против «Вегас Голден Найтс». Как выяснилось, Ткачук получил перелом грудины.
«Перелом грудины у Мэттью Ткачука, как мне сказали. Его брат Брэди помогал ему встать с кровати после отдыха перед четвёртой игрой серии», — сообщил BucciOT.Com в своих социальных сетях.
Напомним, в третьем матче серии Ткачук угодил под мощный силовой приём Кигана Колесара, после чего покинул площадку в начале первого периода и вернулся лишь к середине второго после длительной проверки на сотрясение мозга.
В четвёртой игре Ткачук пропустил значительную часть третьего периода из-за травмы, проведя лишь четыре смены в заключительном отрезке матча. Пятый матч игроку пришлось пропустить.
«Флорида» уступила в серии «Вегасу» со счётом 1-4.
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