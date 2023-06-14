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«Этот момент я никогда не забуду». Маршессо — о победе в Кубке Стэнли

«Этот момент я никогда не забуду». Маршессо — о победе в Кубке Стэнли
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Нападающий «Вегаса» Джонатан Маршессо поделился эмоциями после завоевания своего первого Кубка Стэнли. Форвард также получил приз лучшему игроку плей-офф. Нападающий является частью команды на протяжении шести лет, с самого первого года её существования.

«Конечно, это был невероятный путь. Даже в первый год играть здесь при такой энергетике было невероятно весело. Эта арена была признана лучшей не просто так. Фанаты и сообщество были невероятны с тех пор, как мы появились здесь. После четвёртой игры финала во Флориде мы хотели вернуться домой и закончить всё здесь, и мы это сделали. Мы доминировали на протяжении всей игры, и я был так горд сделать это перед нашими фанатами. Этот момент я никогда не забуду», — цитирует Маршессо пресс-служба лиги.

Маршессо стал вторым бомбардиром плей-офф, набрав 25 (13+12) очков в 22 матчах.

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