«Это было чертовски крутое путешествие». Барков подвёл итоги сезона для «Флориды»

Капитан «Флориды» Александр Барков разочарован поражением в финале Кубка Стэнли с «Вегасом». «Пантерз» уступили в пятом матче финала со счётом 3:9 и проиграли серию.
«Конечно, сейчас тяжело подводить итоги. Но я знаю, это было потрясающе. Наши ребята каждый вечер выкладывались по полной. Сейчас это тяжело, но я точно запомню это на всю оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда я выхожу на лёд, будь то тренировка или игра, я буду вспомнить этих ребят. Это было чертовски крутое путешествие», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.
На пути к финалу «Флорида» обыграла «Бостон» в семи матчах, в пяти матчах расправилась с «Торонто» и всухую обыграла «Каролину». По итогам регулярного чемпионата «Пантерз» заняли восьмое место в таблице Восточной конференции и были худшей командой по набранным очкам, попавшей в плей-офф.
- 14 июня 2023
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