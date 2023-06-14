Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Это было чертовски крутое путешествие». Барков подвёл итоги сезона для «Флориды»

«Это было чертовски крутое путешествие». Барков подвёл итоги сезона для «Флориды»
Аудио-версия:
Комментарии

Капитан «Флориды» Александр Барков разочарован поражением в финале Кубка Стэнли с «Вегасом». «Пантерз» уступили в пятом матче финала со счётом 3:9 и проиграли серию.

«Конечно, сейчас тяжело подводить итоги. Но я знаю, это было потрясающе. Наши ребята каждый вечер выкладывались по полной. Сейчас это тяжело, но я точно запомню это на всю оставшуюся жизнь. Каждый раз, когда я выхожу на лёд, будь то тренировка или игра, я буду вспомнить этих ребят. Это было чертовски крутое путешествие», — цитирует Баркова пресс-служба клуба.

На пути к финалу «Флорида» обыграла «Бостон» в семи матчах, в пяти матчах расправилась с «Торонто» и всухую обыграла «Каролину». По итогам регулярного чемпионата «Пантерз» заняли восьмое место в таблице Восточной конференции и были худшей командой по набранным очкам, попавшей в плей-офф.

Материалы по теме
Счастье «Вегаса» и боль «Флориды»! Что творилось после финала НХЛ. Видео
Видео
Счастье «Вегаса» и боль «Флориды»! Что творилось после финала НХЛ. Видео
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023