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Московское «Динамо» поздравило воспитанника клуба Барбашёва с победой в Кубке Стэнли

Московское «Динамо» поздравило воспитанника клуба Барбашёва с победой в Кубке Стэнли
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Московское «Динамо» поздравило воспитанника клуба нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва с победой в Кубке Стэнли. В решающем пятом матче финальной серии с «Флоридой» россиянин отметился заброшенной шайбой и помог «Голден Найтс» разгромить соперника со счётом 9:3.

«Двукратный! Воспитанник динамовской школы Иван Барбашёв в пяти играх финальной серии добывает Кубок Стэнли! В решающей игре Ваня отметился голом. Так держать!» — говорится в сообщении пресс-службы динамовцев.

«Вегас» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. Барбашёв выиграл свой второй трофей в НХЛ. Свой первый Кубок Стэнли россиянин выиграл в 2019 году в составе «Сент-Луиса».

В плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.

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