«Это был действительно особенный год». Главный тренер «Флориды» подвёл итоги сезона

Главный тренер «Флориды» Пол Морис подвёл итоги сезона. «Пантерз» в финале Кубка Стэнли уступили «Вегасу» с общим счётом в серии 1-4.
«Травмы в нашей команде — это не оправдание, потому что оно нам не нужно. Эти ребята заслужили право быть здесь. Они отдали всё, что у них было. Мы будем помнить это чувство. Ребята заботятся друг о друге и любят друг друга. Они очень хорошо относятся друг к другу. Они все вместе веселились и вместе работали каждый день. Это был действительно особенный год.
Мне никогда больше не нужно будет убеждать ребят в том, насколько это сложно — одержать победу в Кубке Стэнли, как усердно им нужно играть, или в том, что они не проиграют серию «Бостону», уступая 1-3. Они никогда не выходили из игры и не теряли веры, но это невероятно тяжело. Итак, у нас будет короткое лето, но, когда они будут тренироваться, они вспомнят этот опыт», — цитирует Мориса пресс-служба клуба.
- 14 июня 2023
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