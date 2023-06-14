Владелец «Вегаса» предсказал клубу чемпионство через шесть лет после создания в 2017 году

Владелец «Вегаса» Билл Фоли рассказал, что хоккеисты команды выполнили его предсказание выиграть Кубок Стэнли через шесть лет после создания клуба. Клуб из Невады дебютировал в НХЛ в 2017 году.

«Эта команда была создана с мыслью о том, что надо выиграть Кубок Стэнли через шесть лет. Тогда я сделал глупое заявление – плей-офф через три года и Кубок Стэнли через шесть лет. Ребята это запомнили. Они играли ради этой цели и достигли её.

Вообще сначала я думал о семи годах, потом снизил планку до пяти, а в итоге остановился на шести годах. Нужно ставить нереальные цели, если в самом деле хочешь чего-то добиться», – цитирует Фоли пресс-служба лиги.

«Вегас» в финале Кубка Стэнли обыграл «Флориду» в пяти матчах.