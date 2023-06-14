Генменеджер «Вегаса»: мы не перепрыгивали забор, команда с каждым годом прогрессировала

Генеральный менеджер «Вегаса» Келли Маккриммон подвёл итоги сезона и заявил, что «Голден Найтс» уже несколько лет являются сильной командой и не случайно стали обладателями Кубка Стэнли.
«Эта команда не имеет ничего общего с драфтом расширения. Айкел, Стоун, Пьетранджело, Мартинес, Руа, вы можете пройтись по списку. Это команда, созданная по крупицам для того, чтобы становиться всё лучше и лучше.
Мы не перепрыгивали через забор, чтобы попасть сюда. У нас уже давно есть хорошая команда, мы попадали в финалы конференций (четыре раза за шесть сезонов. — Прим. «Чемпионата»), у нас есть обладатели Кубка Стэнли. У нас есть ребята, которые выходили в финал и проигрывали. Теперь у нас есть ребята, которые добились большого успеха в плей-офф. Наша победа является заслуженной», — цитирует генменеджера пресс-служба лиги.
«Вегас» выиграл свой первый Кубок Стэнли на шестой год существования клуба.
- 14 июня 2023
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