Давыдов считает, что вратарь Бобровский играл без поддержки в защите в финале Кубка Стэнли

Тренер вратарей ярославского «Локомотива», бывший тренер вратарей сборной России Рашит Давыдов заявил, что вратарь «Флориды» Сергей Бобровский не получил должной поддержки от партнёров по команде в финале Кубка Стэнли с «Вегасом». «Голден Найтс» разгромили соперника в пятом матче со счётом 9:3 и стали обладателями главного трофея.

«Сказалась большая разница в уровне команд, на Сергея выпала колоссальная нагрузка. Хотелось, чтобы в обороне ему помогали, ему было крайне тяжело, учитывая, что в этом году весь Кубок Стэнли он провёл мощно. Но даже если вратарь играет «на ноль», это делается с помощью всей пятёрки на льду. В современном агрессивном, насыщенном, динамичном хоккее такой нюанс стоит учитывать.

Когда моменты возникают без сопротивления, то вратарю противостоять им крайне сложно. Можно сделать кучу сейвов, но если команда в обороне не помогает, то моментов возникает очень много, как было в этой серии. При этом у Сергея сумасшедший показатель по отбитым броскам, и это говорит о том, что 100-процентных голевых моментов у его ворот создавалось большое количество, и его сейвы держали «Флориду» на плаву. Но одному справиться со всем этим валом моментов сложно.

Однозначно, все сложности по ходу сезона Бобровский полностью компенсировал своей классной игрой в Кубке Стэнли, показав лучший свой хоккей. Его команда дошла до финала и имела хороший шанс выиграть Кубок. Думаю, на основе того, что ему удалось сейчас сделать, следующий сезон должен быть более ровным, качественным и на заглядение всем», — цитирует Давыдова ТАСС.

В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Вегасом» россиянин пропустил 21 гол с процентом отражённых бросков 84,4%.