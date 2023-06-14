Новый генеральный директор московского «Динамо» Сушко прокомментировал своё назначение

Новый генеральный директор московского «Динамо» Сергей Сушко прокомментировал своё назначение. Решение о его назначении было принято на общем собрании учредителей бело-голубых.

«Ощущения от назначения особенные, «Динамо» — это бренд №1 в спорте, поэтому для меня это большая ответственность. Вариант с московским «Динамо» возник очень просто, я знаком с представителями учредителей клуба. Они сделали мне предложение, мы поговорили, и всё срослось. Благодаря поддержке учредителей и получился переезд в московское «Динамо». Хочу их поблагодарить за оказанное доверие.

Какие задачи передо мной ставятся? В спорте всегда задачи максимальные. Когда меня представляли, я сказал, что цель — сделать единую команду и на площадке, и в офисе. Все должны работать как единое целое. Если мы будем командой во всех сферах, то всё у нас получится.

Первое, что мы сделали вместе со спортивным директором Алексеем Сопиным, — это встретились с Алексеем Кудашовым. Я сторонник того, чтобы между всеми сотрудниками клуба, офиса было взаимопонимание, не должно быть конфронтаций. Когда мы будем жить одной целью и стараться ради результата, тогда и работа офиса будет видна», — цитирует Сушко пресс-служба московского клуба.

Последние два сезона Сушко трудился в минском «Динамо», занимая пост руководителя команды и возглавляя совет директоров клубов-участников белорусской федерации хоккея. Тогда же специалист входил в совет директоров Континентальной хоккейной лиги.