Вратарь «Вегаса» Хилл одержал 11 побед в 14 матчах плей-офф Кубка Стэнли в старте

Вратарь «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл помог своей команде победить «Флориду Пантерз» (9:3, 4-1) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Для 27-летнего канадца эта победа стала 11-й в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли при 14 матчах в стартовом составе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Эдин Хилл начал плей-офф Кубка Стэнли в качестве сменщика Лорана Броссуа, получившего травму в матче второго раунда с «Эдмонтон Ойлерз». У канадского вратаря 93,2% сейвов в 16 матчах (14 – в старте) при коэффициенте надёжности 2,17. Хилл побил рекорд Мюррея по числу побед для вратарей, не игравших в первом раунде (11-7).

«Голден Найтс» выиграли свой первый Кубок Стэнли на шестой год существования.