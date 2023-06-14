Вратарь «Вегаса» Хилл одержал 11 побед в 14 матчах плей-офф Кубка Стэнли в старте
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Вратарь «Вегас Голден Найтс» Эдин Хилл помог своей команде победить «Флориду Пантерз» (9:3, 4-1) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Для 27-летнего канадца эта победа стала 11-й в нынешнем розыгрыше плей-офф Кубка Стэнли при 14 матчах в стартовом составе. Об этом сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Эдин Хилл начал плей-офф Кубка Стэнли в качестве сменщика Лорана Броссуа, получившего травму в матче второго раунда с «Эдмонтон Ойлерз». У канадского вратаря 93,2% сейвов в 16 матчах (14 – в старте) при коэффициенте надёжности 2,17. Хилл побил рекорд Мюррея по числу побед для вратарей, не игравших в первом раунде (11-7).
«Голден Найтс» выиграли свой первый Кубок Стэнли на шестой год существования.
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