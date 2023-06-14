В ИИХФ объяснили, почему не добавили Барбашёва в поздравление «Вегаса» с чемпионством

Президент Международной федерации хоккея Люк Тардиф объяснил, почему ИИХФ не добавила российского нападающего «Вегас Голден Найтс» Ивана Барбашёва на постер в честь завоевания командой Кубка Стэнли.
«На этом постере всего 12 игроков, отсутствует половина команды. Является ли это дискриминацией для всех остальных? Я так не думаю», — приводит слова Тардифа «Спорт-экспресс».
Пресс-служба Международной федерации хоккея в своих социальных сетях на постере отметила аккаунты сборных США, Канады, Швеции и Латвии. Отметим, что в обширном составе «Вегаса», помимо хоккеистов из этих стран, также есть россияне Иван Барбашёв, Даниил Мироманов и Павел Дорофеев, а также датчанин Йонас Рённбьерг и чех Иржи Патера.
Напомним, Барбашёв попал в команду после обмена из «Сент-Луис Блюз» в феврале 2023 года. В плей-офф российский нападающий в 22 встречах набрал 18 (7+11) очков.
- 14 июня 2023
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