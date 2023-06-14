Раскрыта зарплата, которую Лавиолетт будет получать в «Нью-Йорк Рейнджерс»

Американский специалист Питер Лавиолетт, заключивший контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс» на три года, будет получать по этому соглашению € 4,6 млн в год. Об этом сообщает журналист Пьер Лебрюн в «Твиттере».
Специалист стал заменой Жерару Галлану, который покинул «рейнджеров» после вылета из Кубка Стэнли в первом раунде. «Рейнджерс», собравшие сильный состав и выменявшие Владимира Тарасенко и Патрика Кейна, проиграли стартовую серию розыгрыша Кубка Стэнли «Нью-Джерси Дэвилз» в семи встречах — 3-4.
Отметим, что ранее главным фаворитом на должность главного тренера «Нью-Йорка» назывался экс-наставник «Нэшвилл Предаторз» Джон Хайнс. Напомним, 58-летний Лавиолетт покинул «Вашингтон» после неудачного регулярного чемпионата. «Кэпиталз» не вышли в плей-офф.
- 14 июня 2023
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