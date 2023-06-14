Брат Барбашёва: поздравил Ивана с победой в Кубке Стэнли за 4 минуты до конца матча

Нападающий воронежского «Бурана» Сергей Барбашёв рассказал, как пообщался с братом Иваном Барбашёвым после победы последнего в финале Кубка Стэнли.
«Когда «Вегас» забросил третью шайбу, стало ясно, что это последний матч серии. Они не выпускали «Флориду» со своей половины. За четыре минуты до конца игры написал брату: «Поздравляю со вторым кубком». Ваня мне сразу после матча по видеозвонку набрал из раздевалки. Непередаваемые эмоции, настоящий праздник: победные песни, крики, музыка, танцы. Я так ничего и не услышал, что он мне сказал (смеётся). Будут долго праздновать. Родители тоже там, они в шоке от атмосферы.
На арене настоящее шоу. Город живёт хоккеем. Как будем семьёй праздновать? Как-нибудь все вместе соберёмся и хорошо отпразднуем, но ещё не решили когда», — приводит слова Барбашёва Legalbet.
- 14 июня 2023
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