Брат Барбашёва: поздравил Ивана с победой в Кубке Стэнли за 4 минуты до конца матча

Нападающий воронежского «Бурана» Сергей Барбашёв рассказал, как пообщался с братом Иваном Барбашёвым после победы последнего в финале Кубка Стэнли.

«Когда «Вегас» забросил третью шайбу, стало ясно, что это последний матч серии. Они не выпускали «Флориду» со своей половины. За четыре минуты до конца игры написал брату: «Поздравляю со вторым кубком». Ваня мне сразу после матча по видеозвонку набрал из раздевалки. Непередаваемые эмоции, настоящий праздник: победные песни, крики, музыка, танцы. Я так ничего и не услышал, что он мне сказал (смеётся). Будут долго праздновать. Родители тоже там, они в шоке от атмосферы.

На арене настоящее шоу. Город живёт хоккеем. Как будем семьёй праздновать? Как-нибудь все вместе соберёмся и хорошо отпразднуем, но ещё не решили когда», — приводит слова Барбашёва Legalbet.