Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брат Барбашёва: поздравил Ивана с победой в Кубке Стэнли за 4 минуты до конца матча

Брат Барбашёва: поздравил Ивана с победой в Кубке Стэнли за 4 минуты до конца матча
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий воронежского «Бурана» Сергей Барбашёв рассказал, как пообщался с братом Иваном Барбашёвым после победы последнего в финале Кубка Стэнли.

«Когда «Вегас» забросил третью шайбу, стало ясно, что это последний матч серии. Они не выпускали «Флориду» со своей половины. За четыре минуты до конца игры написал брату: «Поздравляю со вторым кубком». Ваня мне сразу после матча по видеозвонку набрал из раздевалки. Непередаваемые эмоции, настоящий праздник: победные песни, крики, музыка, танцы. Я так ничего и не услышал, что он мне сказал (смеётся). Будут долго праздновать. Родители тоже там, они в шоке от атмосферы.

На арене настоящее шоу. Город живёт хоккеем. Как будем семьёй праздновать? Как-нибудь все вместе соберёмся и хорошо отпразднуем, но ещё не решили когда», — приводит слова Барбашёва Legalbet.

Материалы по теме
В России — ещё один двукратный обладатель Кубка Стэнли! Барбашёв покорил НХЛ в новом клубе
В России — ещё один двукратный обладатель Кубка Стэнли! Барбашёв покорил НХЛ в новом клубе
Материалы по теме
В ИИХФ объяснили, почему не добавили Барбашёва в поздравление «Вегаса» с чемпионством
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023