Пол Морис поздравил «Вегас» с победой в Кубке Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис поздравил «Вегас Голден Найтс» с победой в финале Кубка Гагарина. Команда Мориса уступила сопернику серию в пяти матчах.

«Мои поздравления «Вегасу», это заслуженный успех. Они показали выдающуюся игру. У нас не нашлось ответа», — приводит слова Мориса пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

Ранее ИИХФ не добавила россиянина Ивана Барбашёва на постер в честь завоевания командой Кубка Стэнли. Пресс-служба Международной федерации хоккея в своих социальных сетях на постере отметила аккаунты сборных США, Канады, Швеции и Латвии. Отметим, что в обширном составе «Вегаса», помимо хоккеистов из этих стран, также есть россияне Иван Барбашёв, Даниил Мироманов и Павел Дорофеев, а также датчанин Йонас Рённбьерг и чех Иржи Патера.