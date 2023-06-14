Пол Морис поздравил «Вегас» с победой в Кубке Стэнли

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис поздравил «Вегас Голден Найтс» с победой в финале Кубка Гагарина. Команда Мориса уступила сопернику серию в пяти матчах.
«Мои поздравления «Вегасу», это заслуженный успех. Они показали выдающуюся игру. У нас не нашлось ответа», — приводит слова Мориса пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
Ранее ИИХФ не добавила россиянина Ивана Барбашёва на постер в честь завоевания командой Кубка Стэнли. Пресс-служба Международной федерации хоккея в своих социальных сетях на постере отметила аккаунты сборных США, Канады, Швеции и Латвии. Отметим, что в обширном составе «Вегаса», помимо хоккеистов из этих стран, также есть россияне Иван Барбашёв, Даниил Мироманов и Павел Дорофеев, а также датчанин Йонас Рённбьерг и чех Иржи Патера.
- 14 июня 2023
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