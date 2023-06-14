«Вегас» установил рекорд результативности для финального матча Кубка Стэнли

«Вегас Голден Найтс» разгромил «Флориду Пантерз» (9-3) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Эта победа стала для команды решающей, они завоевали трофей. Также «Голден Найтс» установили рекорд результативности для финального матча Кубка Стэнли. Об этом сообщает Star Muse.

В 1936 году «Детройт» обыграл «Торонто» (9:4) в третьем матче серии (итог 3-1). В 1942 году уже «Торонто» обыграл «Детройт» (9:3) в пятом матче серии (итог – 4-3 после 0-3). Для решающих матчей в финальных сериях девять шайб «Вегаса» стали новым рекордом. Прежнее достижение принадлежало «Эдмонтону» (8:3 в пятом матче с «Филадельфией» в 1985 году, 4-1) и «Питтсбургу» (8:0 в шестом матче с «Миннесотой Норт Старз» в 1991 году, 4-2).