Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вегас» установил рекорд результативности для финального матча Кубка Стэнли

«Вегас» установил рекорд результативности для финального матча Кубка Стэнли
Комментарии

«Вегас Голден Найтс» разгромил «Флориду Пантерз» (9-3) в пятом матче финальной серии Кубка Стэнли. Эта победа стала для команды решающей, они завоевали трофей. Также «Голден Найтс» установили рекорд результативности для финального матча Кубка Стэнли. Об этом сообщает Star Muse.

В 1936 году «Детройт» обыграл «Торонто» (9:4) в третьем матче серии (итог 3-1). В 1942 году уже «Торонто» обыграл «Детройт» (9:3) в пятом матче серии (итог – 4-3 после 0-3). Для решающих матчей в финальных сериях девять шайб «Вегаса» стали новым рекордом. Прежнее достижение принадлежало «Эдмонтону» (8:3 в пятом матче с «Филадельфией» в 1985 году, 4-1) и «Питтсбургу» (8:0 в шестом матче с «Миннесотой Норт Старз» в 1991 году, 4-2).

Материалы по теме
Гений менеджера и ошибки конкурентов. Как в «Вегасе» собрали чемпионскую команду
Гений менеджера и ошибки конкурентов. Как в «Вегасе» собрали чемпионскую команду
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023