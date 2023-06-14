Маршессо — об Айкеле: мог бы выиграть «Конн Смайт Трофи», с ним игра «Вегаса» изменилась
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Форвард «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо, признанный самым ценным игроком плей-офф Кубка Стэнли, отметил вклад нападающего Джека Айкела в победу команды в Кубке Стэнли.
«У него первый плей-офф и первая победа, так? Хороший показатель эффективности. Честно говоря, после его прихода в прошлом сезоне мы стали другой командой. С ним наша игра изменилась. Он был невероятен, и этот «Конн Смайт Трофи» мог бы достаться и ему», — приводит слова Маршессо пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.
26-летний Айкел провёл свой первый плей-офф за карьеру и набрал 26 (6+20) очков в 22 матчах. Он стал лучшим бомбардиром завершившегося розыгрыша Кубка Стэнли. «Вегас» выиграл Кубок Стэнли впервые в карьере.
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