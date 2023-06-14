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Юрзинов: финны и шведы жёстко защищают свою тренерскую школу, а какая политика у КХЛ?

Юрзинов: финны и шведы жёстко защищают свою тренерскую школу, а какая политика у КХЛ?
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Двукратный чемпион мира как игрок и двукратный олимпийский чемпион как тренер Владимир Юрзинов-старший высказался о ситуации с хоккейными тренерами в России.

«Тренерский корпус России должен осознать себя единым целым, начать своё системное образование и развитие. Внутри организации необходимы поддержка и солидарность, может быть, даже профсоюз. А тем же КХЛ и ФХР имеет смысл взаимодействовать с этой организацией, вырабатывать общую тренерскую политику. Тогда и новосибирских казусов будет меньше.

Посмотрите, например, на ведущие лиги наших главных европейских конкурентов — Финляндии и Швеции, там нет иностранных тренеров! Финны и шведы жёстко защищают свою тренерскую школу и свои рабочие места. При этом они открыты ко всем новациям из НХЛ, как это происходит в той же Академии СКА. А какая тренерская политика у КХЛ, у страны в целом? Есть ли эта политика?» — приводит слова Юрзинова-старшего Russia-Hockey.ru.

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