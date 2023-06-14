Источник: Зинэтула Билялетдинов подписал новый контракт с «Ак Барсом»

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подписал новое соглашение с командой по схеме «1+1». Об этом сообщает Metaratings.
Специалист вернулся к работе с казанским клубом в конце декабря 2022 года и помог команде преобразиться. «Ак Барс» после возвращения Билялетдинова потерпел лишь три поражения в основное время в 25 матчах и выиграл Восточную конференцию. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА.
Билялетдинов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Пятикратный чемпион России как тренер. Специалист — олимпийский чемпион 1984 года, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы в составе сборной СССР по хоккею. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» и лично Зинэтулу Билялетдинова за серебряные медали Кубка Гагарина.
- 14 июня 2023
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