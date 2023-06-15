ХК «Амур» заявил о том, что Дмитрий Тарасов скончался

ХК «Амур» на своём официальном сайте опубликовал сообщение о том, что экс-нападающий хабаровского клуба Дмитрий Тарасов скончался вчера, 14 июня.

«Вчера в Хабаровске скоропостижно скончался воспитанник хабаровского «Амура», лидер клуба в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева» Дмитрий Тарасов.

Ему было 44 года.

Коллектив хоккейного клуба «Амур» и хабаровские болельщики выражают искренние глубочайшие соболезнования родным и близким Дмитрия.

Мы будем помнить всегда», — сообщает официальный сайт ХК «Амур».

Тарасов — уроженец Хабаровска. В «Амуре» Дмитрий провёл два периода своей карьеры: с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год, где и завершил профессиональную карьеру.