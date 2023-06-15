Коньков — о назначении Сушко в «Динамо»: может, план — Кубок Гагарина в следующем сезоне?

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» Сергей Коньков оценил назначение на пост генерального директора динамовцев белорусского специалиста Сергея Сушко.

«Собрался Совет директоров руководства «Динамо», они рассматривали всех возможных кандидатов. Неужели в российском хоккее не нашлось тех персон, которые готовы были возглавить «Динамо»? Клуб ищет специалистов на стороне. Ни в коем случае не умаляя достоинств Сушко, это шанс для него проявить себя, посмотрим, как и во что это выльется. Всё будет определять результат. Должен быть какой-то план: может, Кубок Гагарина в течение нескольких лет или в следующем сезоне», — цитирует Конькова Metaratings.ru.

Последние два сезона Сушко трудился в минском «Динамо», занимая пост руководителя команды и возглавляя совет директоров клубов-участников белорусской федерации хоккея. Тогда же специалист входил в совет директоров Континентальной хоккейной лиги.