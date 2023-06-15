Фетисов: у всех клубов в КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил победу «Вегаса» в Кубке Стэнли и заявил, что в КХЛ тоже должны быть равные возможности для всех клубов, как в НХЛ.

«Феноменально, что команда на шестой год выигрывает Кубок Стэнли. Это к тому, что равные возможности дают шанс победить в сильнейшем хоккейном соревновании планеты Земля. Без клубов олигархов. В ситуации, в которой находимся мы, этот принцип должен быть основополагающим. У всех клубов в КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ», — цитирует Фетисова «Известия».

«Вегас» впервые стал обладателем Кубка Стэнли на шестой год существования клуба. За это время «Голден Найтс» лишь один раз не попали в плей-офф, выйдя в финал в первый сезон после создания клуба.