Фетисов: у всех клубов в КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ
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Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов оценил победу «Вегаса» в Кубке Стэнли и заявил, что в КХЛ тоже должны быть равные возможности для всех клубов, как в НХЛ.
«Феноменально, что команда на шестой год выигрывает Кубок Стэнли. Это к тому, что равные возможности дают шанс победить в сильнейшем хоккейном соревновании планеты Земля. Без клубов олигархов. В ситуации, в которой находимся мы, этот принцип должен быть основополагающим. У всех клубов в КХЛ должны быть одинаковые возможности, как в НХЛ», — цитирует Фетисова «Известия».
«Вегас» впервые стал обладателем Кубка Стэнли на шестой год существования клуба. За это время «Голден Найтс» лишь один раз не попали в плей-офф, выйдя в финал в первый сезон после создания клуба.
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