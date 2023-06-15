Дементьев: жаль Бобровского, «Флориду» хватило лишь на три серии

Известный хоккейный агент и эксперт Алексей Дементьев оценил победу «Вегаса» в финале Кубка Стэнли и заявил, что «Флорида» показала слабый хоккей в серии.
«Финал был достаточно предсказуем. К сожалению, «Флориду» хватило всего лишь на три серии игр – дойти до финала, показав свою лучшую игру в этом сезоне. В финале она пропустила очень много шайб, не всегда оправданных и зачастую не по вине вратаря. Такие ошибки в обороне, несогласованность действий повлияли на то, что команда пропустила пять, семь и девять шайб на площадке соперника в Лас-Вегасе.
Нужно отдать должное «Вегасу», который сыграл очень собранно, продуктивно, один за всех и все за одного. Прекрасная тренерская мысль, воплощённая игроками на льду, дала тот результат, который мы видим – «Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли.
В определённой степени жаль Сергея Бобровского, особенно в последней игре, когда его не меняли и он пропустил восемь шайб из девяти. Это, конечно, неприятный психологический момент, но он взрослый парень, и я думаю, он справится с этим. Очередной поход за Кубком, к сожалению, сложился для него неудачно, но это спорт и здесь все должны быть готовы к тому, что они выигрывают либо проигрывают. Приятнее, конечно, когда выигрываешь, но, к сожалению, как произошло, так оно и есть.
Очень рад за Ивана Барбашёва, который завоевал второй Кубок Стэнли. Он стал достаточно серьёзной частью своей команды и внёс ощутимый вклад в победу. Это тот игрок, который умеет выполнять любую роль, возложенную на него в команде, и достаточно креативен для того, чтобы созидать и реализовывать полученные моменты. Рад за Ивана. С победой «Вегас», – цитирует Дементьева Metaratings.ru.
«Вегас» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. Барбашёв выиграл свой второй трофей в НХЛ. В прошедшем плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков.
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