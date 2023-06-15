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Форвард «Нефтехимика»: в плей-офф мы ни в чём не уступали «Ак Барсу»

Форвард «Нефтехимика»: в плей-офф мы ни в чём не уступали «Ак Барсу»
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Нападающий «Нефтехимика» Андрей Чивилёв вспомнил 10-матчевую серию поражений нижнекамской команды на старте прошлого сезона КХЛ и заявил, что в плей-офф нижнекамцы ни в чём не уступали «Ак Барсу», хоть и проиграли серию первого раунда со счётом 2-4.

«Да, сезон получился классным! После серии из 10 проигрышей многие поставили на нас крест, но ещё больше сплотившись командой, под руководством тренерского штаба мы смогли выбраться и достойно провели сезон. Совершили подвиг, можно сказать.

Много было скептиков, говорили, что мы для «Ак Барса» будем легкой прогулкой. Такие разговоры только подстёгивали, хотелось доказать обратное. Серия как раз и доказала, что мы ни в чём не уступали «Ак Барсу», но, к сожалению, не смогли справиться с их большинством», — цитирует Чивилёва пресс-служба клуба.

«Ак Барс» в итоге дошёл до финала Кубка Гагарина, где в семи матчах уступил трофей ЦСКА.

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