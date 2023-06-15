«Трактор» подписал контракты со своими воспитанниками — вратарём и защитником

«Трактор» подписал контракты с вратарём Никитой Подскребалиным и защитником Евгением Петриковым, сообщает пресс-служба клуба. Сообщается, что двусторонние соглашения с хоккеистами рассчитаны сроком на один сезон.

Никита Подскребалин – воспитанник школы «Трактор». В составе «Белых Медведей» завоёвывал бронзовые медали чемпионата МХЛ (2018). Четыре сезона провёл в «Челмете», сыграл 70 матчей. Последние два года вратарь выступал в «Югре». В ноябре 2022-го Никита Подскребалин был признан лучшим голкипером недели в ВХЛ.

Евгений Петриков – воспитанник школы «Трактор». В составе «Белых Медведей» дважды завоёвывал бронзовые медали чемпионата МХЛ (2014, 2015). Четыре последующих года Петриков провёл в «Челмете», сыграл 177 матчей и отметился 61 (18+43) баллом. За «Трактор» дебютировал в КХЛ 3 февраля 2017 года в Казани – в матче с «Ак Барсом». Помимо челябинского клуба, выступал за тюменский «Рубин», ХК «Ростов» и тольяттинскую «Ладу». В прошедших двух сезонах Петриков входил в десятку самых результативных игроков обороны регулярного чемпионата ВХЛ.