Айкел попросил отца и агента Барбашёва, чтобы россиянин продлил контракт с «Вегасом»

Дмитрий Барбашёв, отец нападающего «Вегаса» Ивана Барбашёва, рассказал, что к нему подходил лидер «Голден Найтс» Джек Айкел и просил, чтобы россиянин продлил контракт с клубом. Барбашёв текущий плей-офф провёл в одном звене с Айкелом и Джонатаном Маршессо.

«Когда мы уже стояли в раздевалке, к нашему агенту подошёл Айкел и попросил его, мол, попробуйте, чтобы Ваня остался в нашей команде, потому что мне с ним комфортно играется. Через 20 минут, когда я остался один, Айкел подошёл ко мне, спросил, отец ли я Барбашёва, и тоже попросил меня, чтобы он остался. Я, конечно, ответил, что это надо решать с генменеджером, это работа агента.

Его все устраивает: коллектив и всё остальное. В «Сент-Луисе» он, в основном, общался только с российскими игроками. Я прекрасно знаю семью Володи Тарасенко, там все очень хорошие люди. Бучневич, Торопченко – все отличные ребята. В «Вегасе» же Иван общается и с американцами, и с канадцами, они все дружелюбные.

Когда он только приехал, ему помогал Пьетранжело, с которым он играл в «Сент-Луисе», недалеко живёт Мартинес, все общаются, помогают ему. Даже когда мы только приехали с женой, нас сразу встретили с объятиями мама Теодора и папа Пьетранжело.

Еще очень порадовало то, что на последнюю игру плей-офф приехала американская супружеская пара, у которых Ваня очень долго проживал в Бостоне. Ваня молодец, что вытащил их на лёд, хотя никому это не разрешали делать.

Когда он пришёл в «Сент-Луис» из фарм-клуба, ему дали роль чекера, то есть добавлять в игре агрессии. Я был очень против этого, но, с другой стороны, это развило в нём соответствующие способности. Хотелось, конечно, другого, так как он был незабивной, а в «Вегасе» у него другая задача, он играет в звене с Айкелом и [Джонатаном] Маршессо — двумя очень классными нападающими, и Ваня вписывается к ним шикарно», — цитирует отца Барбашёва ТАСС.

Барбашёв был обменян в «Вегас» из «Сент-Луиса» перед дедлайном по ходу прошлого сезона. Россиянин выиграл свой второй Кубок Стэнли. В прошедшем плей-офф Барбашёв за 22 игры набрал 18 (7+11) очков. В июле 27-летний россиянин станет неограниченно свободным агентом.