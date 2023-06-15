Форвард «Сочи» о предсезонке: когда никто не скулит, можно справиться с любыми нагрузками

Нападающий «Сочи» Кирилл Рассказов выразил своё мнение насчёт нагрузок в предсезонной подготовке и заявил, что справляться с нагрузками легче коллективно.

«Сейчас, как мне кажется, уже никто не проводит сборы на износ. Так, чтобы игроки вечером не чувствовали ни ног, ни рук. В этом нет никакого смысла. Все тренеры перешли на современные методики, понимая, что здоровье спортсменов – на первом месте. Я прошёл много сборов, много чего повидал, не думаю, что меня можно чем-то удивить.

Любые сборы – это тяжело. Мало кто из хоккеистов любит бегать. Но сейчас такого уже и нет, когда приходится бежать много и долго. Да, наступает момент, когда при больших объёмах твоё тело сильно устаёт. Но это всего лишь момент. И в команде, когда все вместе, нагрузки переносятся гораздо легче. Когда никто не скулит, когда все друг друга поддерживают, заряжаются эмоциями, можно справиться с любыми нагрузками», — цитирует Рассказова пресс-служба клуба.

30-летний Рассказов прошлый сезон играл в «Витязе». В 68 встречах нападающий забросил 15 шайб и отдал 15 результативных передач с показателем полезности «+20». В плей-офф за три встречи Кирилл очков не набрал. Сочинский клуб заключил двухлетний контракт с Рассказовым.