«Ак Барс» объявил имя главного тренера на сезон кадрами из «Властелина колец»

«Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова главным тренером клуба на следующий сезон в виде видеоролика, в котором используются кадры из популярной трилогии «Властелин колец».
Тренер предстаёт перед болельщиками в образе Гендальфа, который выходит из лучей сильного света.
Специалист вернулся к работе с казанским клубом в конце декабря 2022 года и помог команде преобразиться. «Ак Барс» после возвращения Билялетдинова потерпел лишь три поражения в основное время в 25 матчах и выиграл Восточную конференцию. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА.
Билялетдинов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Пятикратный чемпион России как тренер. Специалист — олимпийский чемпион 1984 года, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы в составе сборной СССР по хоккею. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» и лично Зинэтулу Билялетдинова за серебряные медали Кубка Гагарина.
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