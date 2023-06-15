Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Ак Барс» объявил имя главного тренера на сезон кадрами из «Властелина колец»

«Ак Барс» объявил имя главного тренера на сезон кадрами из «Властелина колец»
Аудио-версия:
Комментарии

«Ак Барс» объявил о назначении Зинэтулы Билялетдинова главным тренером клуба на следующий сезон в виде видеоролика, в котором используются кадры из популярной трилогии «Властелин колец».

Тренер предстаёт перед болельщиками в образе Гендальфа, который выходит из лучей сильного света.

Специалист вернулся к работе с казанским клубом в конце декабря 2022 года и помог команде преобразиться. «Ак Барс» после возвращения Билялетдинова потерпел лишь три поражения в основное время в 25 матчах и выиграл Восточную конференцию. Казанцы дошли до финала Кубка Гагарина, где проиграли ЦСКА.

Билялетдинов — трёхкратный обладатель Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (2009, 2010, 2018). Пятикратный чемпион России как тренер. Специалист — олимпийский чемпион 1984 года, шестикратный чемпион мира и восьмикратный чемпион Европы в составе сборной СССР по хоккею. Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов поблагодарил «Ак Барс» и лично Зинэтулу Билялетдинова за серебряные медали Кубка Гагарина.

Материалы по теме
Источник: Зинэтула Билялетдинов подписал новый контракт с «Ак Барсом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023