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Маршессо прокомментировал получение «Конн Смайт Трофи»

Маршессо прокомментировал получение «Конн Смайт Трофи»
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Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джонатан Маршессо прокомментировал получение «Конн Смайт Трофи» — награды самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли.

«Я был недоволен своей игрой в первом раунде плей-офф с «Виннипег Джетс», но в итоге мы нашли способ выиграть трофей. Ребята выстреливали в нужное время, и я хотел внести свой вклад и помочь команде выигрывать матчи. У нас это получалось и когда я не мог отличиться.

В этом плей-офф в каждом раунде всегда кто-то выстреливал, и это было здорово. Честно скажу: нельзя выиграть Кубок Стэнли с одним или двумя парнями – победа приходит благодаря усилиям всего клуба, и это то, чем можно поистине гордиться», — приводит слова Маршессо пресс-служба Национальной хоккейной лиги на официальном сайте.

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