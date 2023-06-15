Роман Ротенберг: интерес к хоккею в формате «3х3» колоссальный

Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» высказался о новой дисциплине в российском хоккее.
«Перед всем российским спортом стоит задача: эффективно преодолевать все сложности и вызовы. Хоккей – не исключение. В рамках работы над этой задачей мы продумали, как привлечь новых болельщиков, как по максимуму популяризировать наш вид спорта. И совместно с Министерством спорта ввели новую дисциплину – хоккей «3х3».
Интерес болельщиков к новому формату оказался колоссальным. Медийный охват – более 207 миллионов человек. Эти цифры сопоставимы с тем же киберспортом. Они лучше всего говорят о потенциале популярности хоккея «3х3», об объединении людей вокруг нашего вида спорта. Чем больше зрителей, чем больше детей мы вовлечём в хоккей, тем легче будет выполнять стратегическую задачу – способствовать гармоничному развитию личностных качеств наших соотечественников», — сказал Ротенберг в рамках сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» на ПМЭФ.
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