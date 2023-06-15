Р. Ротенберг — об интересе к сборной «Россия 25»: во всех российских регионах были аншлаги

Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг в своём выступлении на Петербургском экономическом форуме на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» высказался о новом проекте ФХР – сборной молодых звёзд «Россия 25».

«В этом году был запущен проект «Россия 25». Сборная лучших молодых звёзд нашей страны совершила тур по восточным и западным регионам, а также выступила в Казахстане и Беларуси. Девять матчей за две недели — в конце хоккейного сезона непросто физически выдержать столь плотный график. Но ФХР и тренерский штаб серьёзно готовили команду, ставили задачу победить в серии матчей – и выполнили её. Причём играть пришлось с серьёзными соперниками, с командами, настроенными на борьбу и конкуренцию.

Медийный охват майской серии международных матчей оказался очень высоким. 20 миллионов зрителей собрали только трансляции, во всех российских регионах были аншлаги. Вся страна говорила о хоккейной сборной, всплеск позитивного интереса был очевидным. Показательно, что рейтинги «России 25» оказались выше, чем рейтинги параллельно проходившего ЧМ-2023. И наша команда на льду доказывала, что она достойна внимания соотечественников», — сказал Ротенберг в рамках сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» на ПМЭФ.