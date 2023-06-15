«Расходы на зарплаты сократились в 1,5 раза». Роман Ротенберг высказался о стратегии СКА

Первый вице-президент ФХР, главный тренер СКА и сборной «России 25» Роман Ротенберг в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме на сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» рассказал о внедрении и первых результатах Национальной программы подготовки хоккеистов, а также об изменении стратегии СКА в польщу детско-юношеского хоккея.

«На протяжении нескольких лет мы создавали Национальную программу подготовки хоккеистов. Это комплекс инновационных наработок и методик, позволяющая каждому тренеру работать по самым эффективным алгоритмам, качественно готовить юных игроков разного возраста, от 5 до 17 лет. Инновационные программы и методики активно внедряются в Академию СКА. И результаты налицо. В прошедшем хоккейном сезоне Академия СКА стала лучшей по сумме результатов на всероссийских соревнованиях. Дети и подростки, подготовленные в Санкт-Петербурге, выиграли почти все турниры в своих возрастах.

СКА уделяет особое внимание подготовке детей и юношей. Ведь этого требуют интересы отечественного хоккея. Чем качественнее фундамент – то есть работа с детьми – тем больше игроков готово к выходу на высший уровень мастерства, у сборной появляется более богатый кадровый выбор. В цифрах наши приоритеты выглядят так. У клуба СКА за последние десять лет доходы выросли в 10 раз, расходы на зарплаты игроков первой команды сократились в полтора раза. А инвестиции в детско-юношеский хоккей увеличились в два раза. Развитие будущих поколений — это для нас самое важное», — сказал Ротенберг в рамках сессии «Спорт в новой реальности: от соревнований к продукту» на ПМЭФ.