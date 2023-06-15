Йеспер Братт получит € 58 млн по 8-летнему контракту с «Нью-Джерси Дэвилз» — Фридман

Нападающий «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт подпишет новое восьмилетнее соглашение с командой, по которому получит за весь период контракта € 58 млн. Об этом сообщает журналист Элиотт Фридман в «Твиттере».

24-летний Братт в 2016 году был выбран в шестом раунде драфта под общим 162-м номером своим нынешним клубом. В НХЛ шведский нападающий выступает с 2017 года, проведя в лиге 307 матчей и набрав 203 (70+133) очка при показателе полезности "-26". В 2016 году Братт вместе со сборной Швецией выиграл серебряные медали юниорского чемпионата мира.

Ранее стало известно, что «Девилз» намерены продлить контракт с нападающим Эриком Хаулом. Сообщалось, что стороны уже провели предварительные переговоры по поводу нового соглашения.