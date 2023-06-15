Бобровский: у «Флориды» было много травмированных, мы проделали невероятную работу
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Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский признался, что многие его одноклубники играли в плей-офф Кубка Стэнли, будучи травмированными. «Пантерз» в решающей серии уступили «Вегас Голден Найтс» (1-4).
«У нас было очень много травм. Ребята играли со сломанными костями. Они нашли в себе силы бороться, мы сражались. Да, мы не прошли весь путь, но проделали невероятную работу», — приводит слова Бобровского Washington Post.
В плей-офф Бобровский провёл 19 матчей, в которых одержал 12 побед с процентом отражённых бросков 91,5%. В финальной серии с «Вегасом» россиянин пропустил 21 гол с процентом отражённых бросков 84,4%. «Вегас» впервые в истории клуба стал обладателем Кубка Стэнли. В составе команды выступает россиянин Иван Барбашёв.
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