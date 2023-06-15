Комментатор Фёдоров вошёл в тренерский штаб «Чайки»

Тренерский штаб нижегородской «Чайки» пополнили Дмитрий Космачёв и Дмитрий Фёдоров. Об этом сообщает пресс-служба «Торпедо» на официальном сайте.

«Дмитрий Космачёв прекрасно знаком нижегородским любителям хоккея по выступлениям в составе «Торпедо» и других клубов страны. В последние четыре года он тренировал команду «Торпедо», выступающую в ЮХЛ.

Дмитрий Фёдоров широко известен любителям хоккея по всей стране благодаря своей работе в сфере спортивных медиа. В 2021 году Дмитрий Фёдоров окончил Высшую школу тренеров в Москве, параллельно занимаясь непосредственно тренерской практикой. Два года работал тренером-волонтёром в системе московского «Динамо», в частности, тренируя юных хоккеистов 2005 года рождения. В 2020 году стал победителем Матча звёзд КХЛ в качестве ассистента главного тренера», — сказано в заявлении.

«Чайка» — участница Молодёжной хоккейной лиги и действующий победитель Кубка Харламова. Главным тренером команды с июня 2023 года является Алексей Исаков, сменивший на этой должности Николая Воеводина.