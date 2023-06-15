Джером Игинла прокомментировал возвращение в «Калгари Флеймз»

Бывший канадский нападающий Джером Игинла, ставший исполнительным советником генерального директора «Калгари Флеймз», прокомментировал своё возвращение в команду, за которую выступал в качестве игрока с 1996 по 2013 год.

«Я благодарен владельцу «Флеймз» и Конроу за возможность вернуться в НХЛ. Это очень заслуженное признание Конроя в качестве генерального менеджера, и я с нетерпением жду возможности помочь ему и команде.

Несмотря на то, что внимание публики сосредоточено на моей игровой карьере, я считаю, что мой хоккейный опыт после выхода на пенсию также принесет пользу клубу. У нас с Конроем есть 20-летняя работа, которую нужно завершить, и я не могу дождаться, чтобы приступить к обязанностям», — приводит слова Игинлы пресс-служба «Калгари» на официальном сайте.