Президент «Трактора»: верим в Кравцова и Гатиятулина, мы готовы дать бой в новом сезоне

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер оценил выступление челябинского клуба в прошлом сезоне КХЛ и заявил, что верит в хорошее выступление воспитанника клуба Виталия Кравцова. Нападающий недавно подписал с «Трактором» двухлетний контракт.
«Оценю выступление плохо, мы сделали соответствующие выводы. У нас сменились все помощники главного тренера, большие изменения в команде, настраиваемся на новый сезон, думаем дать бой. Мы доверяем Анвару Гатиятулину, у него большой потенциал, верим в него.
Виталий раскрывался только в Челябинске и только при главном тренере «Трактора» Анваре Гатиятулине. Мы верим в него», — цитирует Текслера ТАСС.
Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» не сумел попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Кравцов прошедший сезон выступал в НХЛ за «Рейнджерс» и «Ванкувер».
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