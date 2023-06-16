Президент «Трактора»: верим в Кравцова и Гатиятулина, мы готовы дать бой в новом сезоне

Губернатор Челябинской области и президент «Трактора» Алексей Текслер оценил выступление челябинского клуба в прошлом сезоне КХЛ и заявил, что верит в хорошее выступление воспитанника клуба Виталия Кравцова. Нападающий недавно подписал с «Трактором» двухлетний контракт.

«Оценю выступление плохо, мы сделали соответствующие выводы. У нас сменились все помощники главного тренера, большие изменения в команде, настраиваемся на новый сезон, думаем дать бой. Мы доверяем Анвару Гатиятулину, у него большой потенциал, верим в него.

Виталий раскрывался только в Челябинске и только при главном тренере «Трактора» Анваре Гатиятулине. Мы верим в него», — цитирует Текслера ТАСС.

Напомним, в минувшем сезоне «Трактор» не сумел попасть в плей-офф, заняв девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Кравцов прошедший сезон выступал в НХЛ за «Рейнджерс» и «Ванкувер».