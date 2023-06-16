Инсайдер НХЛ: «Сан-Хосе» пытается обменять Карлссона в клуб, претендующий на Кубок Стэнли

Инсайдер НХЛ Пьер Лебрюн сообщил, что «Сан-Хосе» попробует обменять защитника Эрика Карлссона. Хоккеист хочет перейти в клуб, претендующий на Кубок Стэнли. Контракт шведского защитника в $ 11,5 млн будет действовать ещё четыре сезона.

«Агент игрока и представители клуба встречались на прошлой неделе, и обе стороны настроены на обмен. Эрик хочет в клуб, претендующий на Кубок Стэнли, а «Сан-Хосе» сейчас находится в стадии перестройки. Многое упирается в контракт. Какую часть его зарплаты «Шаркс» готовы удержать? Найдётся ли клуб, который сможет потянуть такой тяжёлый контракт?

У Карлссона есть пункт в контракте о запрете на обмен, и последнее слово в любом случае будет за ним. Нет никаких гарантий, что обмен состоится, но несколько команд проявляют определённый интерес», – цитирует Лебрюна TSN.

В минувшем сезоне 33-летний швед набрал 101 (25+76) очко в 82 матчах регулярного чемпионата за «Шаркс» при полезности «-25». Карлссон стал одним из номинантов на приз лучшему защитнику сезона.