Глава Башкирии: долг по зарплате в «Салавате Юлаеве» возник из-за бюрократических вопросов

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что задолженность по зарплате в «Салавате Юлаеве» возникла из-за бюрократических моментов, связанных с процедурами контроля и аудита.
«Все вопросы по зарплатам в клубе «Салават Юлаев» решены. У нас понятный и постоянный партнёр — это компания «Роснефть», все вопросы финансирования решены. Были небольшие бюрократические вопросы, которые возникают всегда, это вопросы контроля и аудита. Команда сейчас отдыхает, скоро начнёт тренироваться, следующий сезон, я думаю, мы бодро проведём», — цитирует Хабирова ТАСС.
Как сообщила Государственная инспекция труда в Башкирии, задолженность по зарплате перед игроками и персоналом клуба была за период с февраля по апрель в размере 251 млн рублей. Задолженность удалось погасить лишь в начале июня.
Напомним, «Салават Юлаев» не прошёл первый раунд плей-офф сезона-2022/2023, проиграв серию «Адмиралу».
- 16 июня 2023
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
- 15 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
23:01
-
22:50
-
22:25
-
21:46
-
21:25
-
20:37
-
19:54
-
19:50
-
19:25
-
18:55
-
18:40
-
18:26
-
17:50
-
17:25
-
16:44
-
16:23
-
15:50
-
15:40
-
15:25
-
15:20
-
15:12
-
15:08
-
14:40
-
14:15
-
13:45
-
13:20