Глава Башкирии: долг по зарплате в «Салавате Юлаеве» возник из-за бюрократических вопросов

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что задолженность по зарплате в «Салавате Юлаеве» возникла из-за бюрократических моментов, связанных с процедурами контроля и аудита.

«Все вопросы по зарплатам в клубе «Салават Юлаев» решены. У нас понятный и постоянный партнёр — это компания «Роснефть», все вопросы финансирования решены. Были небольшие бюрократические вопросы, которые возникают всегда, это вопросы контроля и аудита. Команда сейчас отдыхает, скоро начнёт тренироваться, следующий сезон, я думаю, мы бодро проведём», — цитирует Хабирова ТАСС.

Как сообщила Государственная инспекция труда в Башкирии, задолженность по зарплате перед игроками и персоналом клуба была за период с февраля по апрель в размере 251 млн рублей. Задолженность удалось погасить лишь в начале июня.

Напомним, «Салават Юлаев» не прошёл первый раунд плей-офф сезона-2022/2023, проиграв серию «Адмиралу».