Нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий продлил контракт с хабаровским клубом, сообщает пресс-служба клуба.
На Дальний Восток белорусский нападающий переехал в прошлом сезоне. В прошлом чемпионате КХЛ сыграл 43 матча, в которых заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Форвард провёл 111 силовых приёмов, что является лучшим результатом среди нападающих команды.
Всего в КХЛ форвард провёл 62 матча и заработал восемь очков — забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Показатель полезности составил «-16». Нападающий, помимо «Амура», провёл один сезон в минском «Динамо».
«Амур» в прошлом сезоне не попал в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Восточной конференции. Клубу не хватило лишь трёх очков до зоны плей-офф.
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