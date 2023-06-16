Нападающий «Амура» Вячеслав Грецкий продлил контракт с хабаровским клубом, сообщает пресс-служба клуба.

На Дальний Восток белорусский нападающий переехал в прошлом сезоне. В прошлом чемпионате КХЛ сыграл 43 матча, в которых заработал пять очков — забросил три шайбы и отдал две результативные передачи. Форвард провёл 111 силовых приёмов, что является лучшим результатом среди нападающих команды.

Всего в КХЛ форвард провёл 62 матча и заработал восемь очков — забил четыре гола и отдал четыре результативные передачи. Показатель полезности составил «-16». Нападающий, помимо «Амура», провёл один сезон в минском «Динамо».

«Амур» в прошлом сезоне не попал в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Восточной конференции. Клубу не хватило лишь трёх очков до зоны плей-офф.