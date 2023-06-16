Третьяк назвал знаковым событием продление Билялетдиновым контракта с «Ак Барсом»

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк считает, что Зинэтула Билялетдинов является одним из лучших отечественных тренеров. Вчера «Ак Барс» продлил контракт с опытным специалистом на один сезон.

«Это один из лучших наших тренеров. Приход такого опытного тренера даёт возможность и команде хорошо сыграть, и способствует появлению новых звёзд. Человек прошёл и Олимпиаду, и чемпионаты мира, сам играл, выигрывал Кубок Гагарина. Думаю, для хоккея это очень знаковое событие, и надо сказать ему большое спасибо, что он передаёт свой опыт в том числе и своим помощникам, что очень важно», — цитирует Третьяка ТАСС.

Под руководством Билялетдинова «Ак Барс» выигрывал Суперлигу в 2006 году, а также Кубок Гагарина в 2009, 2010 и 2018 годах. Также специалист выигрывал чемпионат России с московским «Динамо» в 2000 году. Сборная России с Билялетдиновым становилась чемпионом мира 2012 года. В прошлом сезоне «Ак Барс» под руководством Билялетдинова проиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах. Тренер пришёл в команду по ходу сезона и закончил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в Восточной конференции.