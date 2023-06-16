В НХЛ назвали главных претендентов на победу в Кубке Стэнли в следующем сезоне

Авторы официального сайта НХЛ назвали своих фаворитов на завоевание Кубка Стэнли в следующем сезоне.

«У «Каролины» отличная защита во главе с Брентом Бёрнсом и Джейккобом Славином, а также крепкая группа нападающих, где выделяются Себастьян Ахо, Мартин Нечас и Андрей Свечников, пропустивший минувший плей-офф из-за травмы. Ещё у них есть, возможно, лучший тренер в НХЛ — Род Бриндамор. Если «ураганы» сумеют добавить в свой состав ещё одного бомбардира, то я вижу в них команду, которая преодолеет барьер в следующем сезоне и завоюет Кубок Стэнли», — написал главный редактор сайта НХЛ Билл Прайс.

Также в число основных претендентов на борьбу за трофей, по мнению авторов сайта, вошли «Бостон Брюинз», «Даллас Старз», «Эдмонтон Ойлерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Лос-Анджелес Кингз» и «Вегас Голден Найтс».

Отметим, что текущим обладателем главного трофея в НХЛ является «Вегас», который в пяти матчах финала Кубка Стэнли одержал победу над «Флоридой».