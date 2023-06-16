Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Майоров: Федотов не готов к НХЛ, ему нужно оставаться в ЦСКА и восстановить упущенное

Майоров: Федотов не готов к НХЛ, ему нужно оставаться в ЦСКА и восстановить упущенное
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров заявил, что экс-голкипер ЦСКА Иван Федотов пока не готов к НХЛ. Вратарь заканчивает свою службу в рядах ВС в конце июня.

«Федотов в данный момент не готов переезжать в НХЛ. Ему нужно оставаться в ЦСКА и восстанавливать то, что было упущено. Только после этого можно думать про НХЛ», — цитирует Майорова RT.

Контракт между Федотовым и «Филадельфией» был приостановлен на сезон-2022/2023, поэтому согласно коллективному трудовому соглашению НХЛ он автоматически продлевается на следующий сезон.

Ранее президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что Федотов продолжит карьеру в московской команде после завершения срочной службы. Он также отметил, что армейский клуб готов принять вратаря обратно в состав.

Материалы по теме
Контракт отслужившего вратаря Федотова с «Филадельфией» автоматически продлён на год
Пашков: за год в армии Федотов спортивных качеств не растерял, но получил моральный удар
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023