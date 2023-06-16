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Бут — четвёртый в рейтинге левых крайних форвардов драфта НХЛ по версии сайта лиги

Официальный сайт НХЛ составил свой рейтинг левых крайних нападающих, доступных для ближайшего драфта. 18-летний форвард «Локомотива» Даниил Бут занял в этом рейтинге четвёртое место.

Первая десятка левых крайних нападающих драфта-2023 по версии официального сайта НХЛ:

1. Зак Бенсон («Виннипег Айс», WHL).

2. Эдуард Шале («Комета», Чехия).

3. Сэмюэл Хонзек («Ванкувер Джайэнтс», WHL).

4. Даниил Бут («Локомотив», КХЛ).

5. Колби Барлоу («Оуэн Саунд», OHL).

6. Квентин Масти («Садбери Вулвс», OHL).

7. Эндрю Кристалл («Келоуна», WHL).

8. Брэдли Надо («Пентиктон», BCHL).

9. Ноа Довер Нильссон («Фрелунда», Швеция).

10. Ноэль Норд («Брюнэс», Швеция).

Отметим, что ранее Даниил Бут занял 10-е место в рейтинге драфта НХЛ — 2023 по версии The Athletic.