«Немного переживали». Министр спорта Татарстана — о контракте Билялетдинова с «Ак Барсом»

Министр спорта Республики Татарстан Владимир Леонов высказался о подписании нового контракта «Ак Барса» с главным тренером Зинэтулой Билялетдиновым. Соглашение с опытным специалистом рассчитано на один сезон.

«Мы немного даже переживали, Зинэтула Билялетдинов давно говорил, что больше не будет тренировать. Но поддержал клуб, считаю, что по этому поводу вообще нужно снимать фильм, как он вернулся. Такой был мощный финал, такие качели, где-то похожи на лотерею. То, что он остался, — это большой плюс для «Ак Барса». Пока контракт на один год, а дальше будем смотреть.

Конечно, амбиции те же самые, и хуже нет второго места, тем более в такой нешуточной борьбе. Зинэтула Хайдярович для нас родной человек практически, если учесть, сколько он сделал в хоккее для республики, «Ак Барса». Конечно, это человек с большой буквы. Поэтому я считаю, что это большая заслуга, что клуб оставил тренера, тем более всё-таки ещё есть куда стремиться», — цитирует Леонова ТАСС.

Напомним, в прошлом сезоне «Ак Барс» под руководством Билялетдинова проиграл в финале Кубка Гагарина ЦСКА в семи матчах. Тренер пришёл в команду по ходу сезона и закончил регулярный чемпионат КХЛ на первом месте в Восточной конференции.