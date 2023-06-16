Березин о том, почему выбрал «Ладу»: клуб с большой историей, всегда выделялся характером

Защитник «Лады» Максим Березин рассказал, почему решил продолжить карьеру в тольяттинском клубе, и отметил исторически неуступчивый характер команды. В межсезонье защитник подписал контракт с клубом на один год.
«Агент предложил несколько вариантов, среди которых была и «Лада». Клуб с большой историей возвращается в элиту российского хоккея, и я очень рад быть частью этой команды. Во все времена команда выделялась своим непоколебимым характером. Мы часто встречались в сезоне, и игры с «Ладой» всегда были кость в кость – без разницы, товарищеская это встреча или регулярный чемпионат. Также клуб одним из первых перешёл на канадскую площадку.
Настраиваюсь выполнить все поставленные задачи руководства и тренера. Моя личная цель – победа команды в каждом матче. И для этого я буду выкладываться на льду на максимум», — цитирует Березина пресс-служба клуба.
Березин в сезоне-2022/2023 выступал в КХЛ за «Нефтехимик». В 59 матчах регулярного чемпионата он набрал восемь очков — забросил две шайбы и отдал шесть результативных передач. В шести матчах плей-офф Максим отметился одной голевой передачей.
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