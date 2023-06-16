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Прощание с рекордсменом «Амура» Дмитрием Тарасовым состоится 17 июня

Прощание с рекордсменом «Амура» Дмитрием Тарасовым состоится 17 июня
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«Амур» в официальном телеграм-канале сообщил, когда пройдёт прощание с легендой клуба, нападающим Дмитрием Тарасовым.

«Прощание с Дмитрием Тарасовым пройдёт в эту субботу (17 июня. — Прим. «Чемпионата»). Верхний храм Спасо-Преображенского кафедрального собора (площадь им. Славы) с 12:00 до 13:30.

Похоронят Дмитрия в 14:00 на центральном кладбище города», — говорится в сообщении.

Отметим, что время указано по Хабаровскому часовому поясу. В Москве меньше на семь часов.

Напомним, 14 июня стало известно об уходе из жизни Тарасова. Дмитрию было 44 года. Хоккеист — уроженец Хабаровска, он дважды играл за «Амур»: с 1997 по 2006 год, а также с 2011 по 2016 год. В хабаровском клубе нападающий и завершил профессиональную карьеру. Тарасов — лидер «Амура» в чемпионатах страны по количеству проведённых матчей и чемпион России в составе «Салавата Юлаева».

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