Айкел стал первым хоккеистом в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли при зарплате $ 10+ млн
Поделиться
Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел стал первым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Стэнли и зарабатывающим $ 10+ млн в год. Об этом сообщил североамериканский журналист Натан Грэйвитех на своей странице в «Твиттере».
Американский форвард имеет кэпхит $ 10 млн. С сезона-2018/2019 у Айкела действует восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 80 млн.
В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 67 встречах, в которых забросил 27 шайб и отдал 39 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 66 очков при общем показателе полезности «+26». В плей-офф Айкел набрал 26 (6+20) баллов при коэффициенте полезности «+14» в 20 матчах.
Комментарии
- 16 июня 2023
-
17:59
-
17:47
-
17:16
-
16:58
-
16:27
-
15:50
-
15:40
-
15:12
-
14:40
-
14:35
-
14:10
-
13:45
-
13:25
-
12:50
-
12:20
-
11:55
-
11:30
-
11:05
-
10:40
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:20
-
09:00
-
08:40
-
08:20
- 15 июня 2023
-
23:50
-
23:25
-
23:01
-
22:50
-
22:25
-
21:46
-
21:25
-
20:37
-
19:54
Партнерский контент