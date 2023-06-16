Айкел стал первым хоккеистом в истории НХЛ, выигравшим Кубок Стэнли при зарплате $ 10+ млн

Нападающий «Вегас Голден Найтс» Джек Айкел стал первым хоккеистом в истории Национальной хоккейной лиги, выигравшим Кубок Стэнли и зарабатывающим $ 10+ млн в год. Об этом сообщил североамериканский журналист Натан Грэйвитех на своей странице в «Твиттере».

Американский форвард имеет кэпхит $ 10 млн. С сезона-2018/2019 у Айкела действует восьмилетнее соглашение на общую сумму $ 80 млн.

В завершившемся регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги нападающий принял участие в 67 встречах, в которых забросил 27 шайб и отдал 39 результативных передач, суммарно записав на свой счёт 66 очков при общем показателе полезности «+26». В плей-офф Айкел набрал 26 (6+20) баллов при коэффициенте полезности «+14» в 20 матчах.